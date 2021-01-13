УФАС по Рязанской области оштрафовало ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» на 212,5 тыс. рублей за «злоупотребление доминирующим положением» на рынке. Причина – уведомление, которое предприятие отправило в адрес МУП «РМПТС» с требованием погасить долг за поставленную тепловую энергию.По данным антимонопольной службы, в уведомлении Ново-Рязанская ТЭЦ среди прочего «указала на возможность полного прекращения подачи тепловой энергии и теплоносителя». Это госорган и расценил как угрозу, сделав вывод, что такие действия, в свою очередь, якобы могут привести к ущемлению интересов населения.Постановление о штрафе в законную силу не вступило и может быть обжаловано.Напомним, МУП «РМПТС» является в Рязани единой теплоснабжающей организацией и каждый год позволяет себе накапливать перед поставщиками энергоресурсов долги в сотни миллионов рублей. Самую большую задолженность теплосеть, как ее привыкли называть, всегда имеет как раз перед Ново-Рязанской ТЭЦЧИТАТЬ ТАКЖЕРязанцам рассказали, кто на самом деле взвинчивает тарифы на теплоНа основе конкретных фактов разберемся, по чьей вине рязанцы платят за тепло даже больше москвичей (подробнее).Городским чиновникам не дает покоя прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ«Откровенный» разговор представителей горадминистрации с журналистами обернулся привычным жонглированием тенденциозной и непроверенной информацией (подробнее).