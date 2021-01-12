Известный российский урбанист и блогер Илья Варламов выпустил ролик, в котором в очередной раз засветилась Рязанская область — «Праздник позора: 10 нелепых открытий российских чиновников в 2020 году». Нашему региону Варламов отвел восьмое место за открытие спортивно-туристического маршрута.— Великолепная спортивная тропа в Рязанской области. Ой, нет, простите, просто разбитая сельская дорога, которую рязанские власти решили выдать за спортивно-туристический маршрут. Единственное, что я не понимаю в этом открытии, почему в начале этого маршрута не выдают резиновые сапоги. Совершенно не понятно, как по этой грязи здесь идти в светлое будущее, — недоумевает урбанист.Варламов особо подчеркнул, что тропу чиновники назвали в честь династии других чиновников, а именно местного чиновничьего рода Родзевичей, который был знаменит в Рязани в царские времена.— Видимо, люди должны быть счастливы от возможности прогуляться тем же маршрутом, что и чиновники прошлого. Это, кстати, отличный ход, который почему-то еще не используют власти других российских городов. Можно просто натянуть красную ленту где угодно, перерезать ее со словами, что здесь когда-то ходил какой-то чиновник. Благо, что их у нас много и они еще где-то иногда ходят.Напомним, «Тропу династии Родзевичей» торжественно открыли 27 ноября 2020 года в Рыбновском районе.— Этот маршрут выбрали не случайно: именно в Баграмове располагалось имение Николая Родзевича, рязанского городского главы, — рассказывала тогда заместитель главы администрации района Надежда Анисимова. — Также судьба династии Родзевичей тесно связана с династией Мачтетов, которые также здесь жили и творили, вдохновляясь красотой окрестных мест.Ранее Илья Варламов включил улицу Садовую в рейтинг самых красивых улиц России. Известный урбанист посетовал, что деревянное наследие в Рязани не берегут, и в центре города появляется все больше уродливых новостроек (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!