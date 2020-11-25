Блогер Илья Варламов включил улицу Садовую в рейтинг самых красивых улиц России

Улица Садовая в Рязани. Октябрь 2008 года.

Российский блогер-урбанист Илья Варламов включил улицу Садовую в Рязани в свой рейтинг самых красивых улиц страны. По его словам, рейтинг он составлял исключительно по личным ощущениям, а порядок мест условный.

«Улица Садовая хороша своими деревянными зданиями в обрамлении зелени. К сожалению, деревянное наследие Рязани не берегут, а губернатор вообще не в курсе, что оно существует. В результате в центре города появляется все больше уродливых новостроек», - написал в блоге Варламов.

Улица Садовая в Рязани. Октябрь 2008 года.

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