Около полудня 12 января в Рязани на 192-м км трассы М-5 «Урал» произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.По предварительным данным, 38-летняя жительница Подмосковья за рулем автомобиля Hyundai не справилась с управлением, вылетела с дороги и на скорости врезалась в металлический забор.В результате дорожного происшествия водителя и 19-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали.В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!