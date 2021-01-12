Портал «Екатеринбург онлайн» сообщает, что 38-летняя Наталья Белова и ее семилетняя дочка, погибшие на страшном пожаре в Екатеринбурге, могут быть похоронены в Рязани, где проживает их мама и бабушка.Известно, что несколько лет назад женщина вышла замуж и переехала из Рязани в Екатеринбург. Родила дочку. В ночь трагедии муж находился на работе и потому избежал гибели.Напомним, что пожар произошел 12 января на улице Рассветной в Екатеринбурге. Погибли восемь (!) человек.ЧИТАТЬ ТАКЖЕTwitter удалил аккаунт погибшей в пожаре женщины в Екатеринбурге, которая просила помощь через соцсетиНаталья Белова вместе с семилетней дочерью попыталась выбраться из горящего дома, но задохнулась угарным газом (подробности).