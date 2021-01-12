Женщина, погибшая вместе с ребенком на пожаре в Екатеринбурге, оказалась рязанкой. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на некоего Андрея Хомякова, назвавшегося давним знакомым женщины.— Я ее знаю примерно 10 лет, мы с ней довольно хорошо общались, — утверждает мужчина. — Она раньше жила в Рязани, но потом вышла замуж, родила дочку. Честно говоря, для меня шок, я не слышал ее уже года три, наверное.По словам Хомякова, женщина была домохозяйкой и воспитывала ребенка.Напомним, в ночь на 12 января в девятиэтажном доме №7 по улице Рассветной в Екатеринбурге произошел сильный пожар. Погибли восемь человек, в том числе ребенок.Во время пожара рязанка Наталья Белова через Twitter умоляла о помощи, просила вызвать спасателей, так как они с ребенком оказались заблокированы на девятом этаже.«Девятый этаж. Умираем. Я с ребенком взаперти. Помогите», — писала женщина (подробности трагедии с фото).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!