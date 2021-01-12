В среду, 13 января, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, а на дорогах гололедица. Днем порывы юго-восточного ветра могут достигать 17 метров в секунду.Температура воздуха по Рязанской области ночью -18...-13°С, местами до -23°С, а днем -15...-10°С.Как отмечают в региональном управлении МЧС, за последние 19 лет наблюдений в январе на территории Рязанской области произошла одна природная чрезвычайная ситуация – из-за сильных морозов погибли озимые зерновые культуры. В настоящее время в регионе возможна одна природно-техногенная ЧС, но не выше межмуниципального уровня.Ранее минтранс Рязанской области напомнил автомобилистам о грядущем похолодании и рекомендовал заранее подготовить транспорт к морозам (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!