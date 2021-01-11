Рязанца, совершившего пьяное смертельное ДТП, арестовали. Об этом сообщает Советский районный суд.Установлено, что вечером 30 декабря пьяный 29-летний мужчина мчался на автомобиле Ford по Северной окружной дороге и потерял контроль над управлением. В результате он влетел на скорости в остановившуюся на обочине KIA и сбил при этом 25-летнего водителя, вышедшего из машины. В тот же день пострадавший скончался в рязанской ОКБ.Рассмотрев материалы дела суд избрал подозреваемому в смертельном ДТП меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Постановление в законную силу не вступило.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!