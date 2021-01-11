Мама мальчика, потерявшего в ДТП с автобусом под Рязанью ноги и руку, продолжает делиться с подписчиками в Instagram о состоянии ребенка. По ее словам, во время последней их встречи в больнице Владик был в хорошем настроении. Маме удалось о многом поговорить с сыном, показать ему ролики в YouTube и Instagram— О многом с ним разговаривали, спрашивал, когда его переведут, что будет дальше? Конечно, это ребенок, но он спросил: «Мама, когда мне сделают ручку и ножки...?» — вспоминает Татьяна.Мама как могла объяснила сыну, что все будет по порядку, сначала реабилитация, потом коляска…— А он и говорит: Я что, буду инвалидом? Ну, объяснила ему, что нужно подлечиться, ведь такие серьезные травмы, ведь не будем мы все время лежать.Напомним, в ночь на 25 декабря на заснеженной трассе перевернулся рейсовый автобус, который ехал по маршруту Москва – Волгоград. За рулем находился 32-летний житель Волгоградской области.По предварительным данным, водитель уснул за рулем, вылетел в кювет и перевернулся.В результате происшествия четыре человека погибли, 13 пассажиров, в том числе и дети, получили травмы (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!