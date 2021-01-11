11 января в Рязанской области выявлено 123 новых случая заболевания COVID-19. Столь небольшое количество заболевших выявлено впервые с 6 декабря 2020 года. В последние дни в регионе наблюдается устойчивое снижение суточной заболеваемости, что может говорить о прохождении пика.Всего с начала пандемии заболевание подтвердилось у 19 605 рязанцев.Поправились за сутки в регионе 83 человека. Всего заболевание на данным момент перенесли 17 814 человек.Новых смертельных случаев не зарегистрировано.ЧИТАТЬ ТАКЖЕСтало известно, кого из рязанцев включили в список скончавшихся от коронавируса 10 январяОперативная группа сообщила возраст и пол погибших (подробности).