В воскресенье, 10 января, Рязанская область установила суточный максимум по количеству скончавшихся от коронавируса - шесть человек. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в летальный список внесли имена пяти женщин – 55-ти, 57-ти, двух 64-х и 71-ти лет, а также 70-летнего мужчину.Все они скончались в декабре. Проведенные экспертизы подтвердили, что причиной смерти стал именно COVID-19.Всего на 10 января, по официальным данным, коронавирус стали причиной смерти 190 рязанцев.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Рязани и области установлен суточный максимум по умершим от коронавирусаПодтверждено, что для шести рязанцев, ранее ушедших в мир иной, причиной стал COVID-19 (подробности).