В Рязанской области от коронавируса за сутки скончались шесть человек - это сведения федерального оперштаба. Однако такая категоричность некорректна: человек мог уйти из жизни гораздо раньше, а лишь 10 января подтвердилось, что причина летального исхода - коронавирусная инфекция. За время пандемии в рязанском регионе скончались 190 человек.Из сведений федерального оперштаба следует, что новых случаев заражения 125 (всего 19 482), новых выздоровевших 114 (всего 17 731). И уже с этими официальными данными не поспоришь.Отметим, что за время пандемии в рязанском регионе скончались 190 человек.Напомним, что 6 и 7 января жертвами коронавирусной инфекции в Рязанской области становились по четыре человека. В оперативной группе регионального правительства рассказали, что все погибшие – мужчины.6 января в список внесли фамилии 69-летнего, 70-летнего,73-летнего и 83-летнего мужчин.7 января – 64-летнего, 66-летнего, 72-летнего и 86-летнего мужчин.