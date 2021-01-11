Рязанское УФСИН отказывается продолжать сотрудничество с Духовным управлением мусульман региона. Об этом указано в отчете о проделанной работе за 2020 год рязанского мухтасибата.«Практически приостановлена работа с УФСИН, по причине отказа со стороны УФСИН по Рязанской области продлить действие договора о сотрудничестве, срок действия которого истек», - говорится в отчете Духовного управления мусульман Рязанской области.В 2020 году представители мусульманского духовенства дважды посещали исправительные учреждения ИК-2 и ИК-6, где беседовали с заключенными на темы: «Основы веры в исламской религии» и «Удивительно, вот почему Ислам запрещает спиртное».Ранее «Комсомолка» сообщала, что в исправительных колониях Рязанской области осталось мало мусульман.— Я сейчас не могу точно сказать по цифрам, но если раньше, например, в селе Клекотки Скопинского района (ИК-5 – Ред.) отбывали больше ста человек, то сейчас их 15-20 всего, — комментировал в начале 2020 года имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!