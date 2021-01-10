Глава администрации Рязани Елена Сорокина 10 января предложила жителям города продолжить обсуждение идей из книги \\"100 советов мэру\\", полученную бандеролью. Своеобразное эссе современному городскому хозяйству вышло из-под пера урбанистов и блогеров Варламова и Каца. На сей раз мэр Рязани посвящает свою часть обзора общественному транспорту.\\"Авторы стоят на следующих исходных позициях - чем больше в городе людей перемещается на личных автомобилях, тем хуже транспортная ситуация. Главная задача - сделать так, чтобы человек выбирал любой вид транспорта, кроме личного. Для спасения от пробок нужно мотивировать людей отказываться от поездок по городу на машине и одновременно улучшать общественный транспорт, пешеходную и велосипедную инфраструктуру\\" - цитирует Сорокина Илью и Максима.Но, по мнению, в книге есть положения, неприемлемые для рязанцев, и характерные лишь для мегаполисов - считает Елена Соркина.Тем не менее, глава администрации готова пригласить Варламова и Каца для обсуждения постулатов их книги совместно, \\"как с молодыми рязанскими урбанистами, так и с обычными жителями областного города\\".К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!