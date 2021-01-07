Глава администрации Рязани Елена Сорокина предложила 6 января жителям города обсудить идеи из книги \\"100 советов мэру\\".«Некоторое время назад получила бандероль, а в ней книга Ильи Варламова и Максима Каца «100 советов мэру». Авторов обязательно поблагодарю отдельно, а сейчас есть время вчитаться, поразмышлять. И уж совсем роскошно - вместе с рязанцами», - написала глава рязанской администрации.При этом Сорокина отметила, что ей важно знать, как относятся жители Рязани к рекомендациям авторов.«Признаюсь, откровением (да и не для этого авторы работали!) советы известных урбанистов не стали», - подвела краткий итог мэр Рязани.Отметим, что российский блогер-урбанист Илья Варламов включил улицу Садовую в Рязани в свой рейтинг самых красивых улиц страны. По его словам, рейтинг составлен исключительно по личным ощущениям, а порядок мест в нем условный.«Улица Садовая хороша своими деревянными зданиями в обрамлении зелени. К сожалению, деревянное наследие Рязани не берегут, а губернатор вообще не в курсе, что оно существует. В результате в центре города появляется все больше уродливых новостроек», - ранее писал Варламов.