Новые случаи коронавируса в Рязанской области, о которых оперштаб сообщил 9 января, распределились по 38 населенным пунктам. Это следует из статистики, размещенной региональным правительством.На карте пандемии появилась еще одна точка – деревня Сельцо-Сергиевка (Шиловский район). Сразу 14 заболевших прибавилось в Скопине. В Рязани еще у 64 человек тесты на COVID-19 оказались положительными.С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 8 января:- Рязань - 10325 случаев (+64);- Рязанский район – 760 (+1) (Льгово – 19 (+1));- Скопин – 636 (+14);- Касимов – 540 (+2);- Рыбное – 397 (+2);- Касимовский район – 393 (+3) (Сынтул – 41 (+3));- Скопинский район – 293 (+5) (Побединка – 27 (+1), Корневое – 18 (+1), Клекотки – 5 (+1), Пупки – 5 (+1), Гремячка – 2 (+1));- Рыбновский район – 268 (+2) (Новое Батурино – 12 (+1), Высокое – 6 (+1));- Новомичуринск – 266 (+1);101 - Шиловский район – 266 (+7) (Лесной – 106 (+5), Мосолово – 8 (+1), Сельцо-Сергиевка – 1 (+1));- Шилово – 221 (+4);- Александро-Невский район – 169 (+1) (Боровок – 23 (+1));- Старожиловский район – 164 (+3) (Истье – 43 (+1), Совхоз имени Ленина – 21 (+1), Хрущево – 9 (+1));- Александро-Невский – 158 (+1);- Захаровский район – 132 (+3) (Добрые Пчелы – 18 (+1), Плахино – 12 (+1), Субботино – 6 (+1));- Сараевский район – 131 (+3) (Меньшие Можары – 9 (+1), Паники – 5 (+1), Таптыково – 2 (+1));- Шацкий район – 130 (+1) (Черная Слобода – 32 (+1));- Старожилово – 114 (+1);- Милославское – 120 (+3);- Сараи – 107 (+2);- Милославский район – 97 (+2) (Кочуры – 6 (+1), Зеленый – 5 (+1));- Ухолово – 74 (+2);- Путятинский район – 46 (+1) (Новая Деревня – 2 (+1));- Ухоловский район – 31 (+1) (Александровка – 5 (+1)).