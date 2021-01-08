После новогодних праздников в Рязани вновь вернутся к обсуждению вопроса о дальнейшей судьбе троллейбусного маршрута №2, переставшего ходить минувшей осенью. Об этом сообщает общественный совет при управлении транспорта горадминистрации на своей странице «ВКонтакте».«Будет проведено экстренное заседание общественного совета, вопрос с троллейбусным маршрутом № 2 будет рассмотрен повторно», - говорится в сообщении совета.Напомним, что ранее в администрации Рязани уверяли, что возвращение этого маршрута нецелесообразно, а решение о его отмене было принято после консультаций с общественниками.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!