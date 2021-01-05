Мэрия Рязани объяснила, почему по городу больше не курсирует троллейбус №2. На странице главы городской администрации Елены Сорокиной местный житель попросил чиновницу вернуть троллейбус №2:— Он [маршрут] был закрыт еще осенью. Вокзал Рязань - 1 остался без общественного транспорта. Управление транспорта хочет заменить троллейбус тесной маршруткой. Прошу, разберитесь с этим вопросом.Власти на это ответили, что все было сделано по пожеланию общественности, мол, сами так решили.— Решение о приостановлении троллейбусного маршрута №2 приняли на общественном совете. В настоящее время рязанцы могут воспользоваться автобусами маршрута №77, на котором действуют льготы и дублируется маршрут троллейбуса №2. Кроме того, в зоне пешеходной доступности от вокзала находится остановка «площадь Победы», где можно воспользоваться маршрутками №35, — заявили в мэрии.В ответ на это заявление рязанцы предложили чиновникам самим попробовать с сумками и колясками покататься в маршрутках.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!