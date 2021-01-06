По состоянию на 18.00 6 января в рязанских больницах находятся 525 пациентов с COVID-19, в том числе пятеро детей. Днем ранее в больницах было 516 пациентов. Об этом сообщает оперативная группа регионального правительства.Из 525 больных состояние 72 человек врачи оценивают как удовлетворительное. 383 пациента пребывают в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых больных 70 человек, в том числе 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ.ЧИТАТЬ ТАКЖЕЧетверо мужчин за сутки – стало известно о новых жертвах COVID-19 в Рязанской областиОперативная группа сообщила, кого включили в список летальных случаев (подробности).