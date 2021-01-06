В среду, 6 января, в список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили фамилии еще четырех человек. В оперативной группе регионального правительства рассказали, что все четверо – мужчины пенсионного возраста. Скончавшимся было 69, 70, 73 лет и 83 года.Умерли они в декабре. Результаты судебно-медицинских экспертиз подтвердили, что причиной смерти стала именно новая коронавирусная инфекция.Всего на 6 января COVID-19 унес жизни 177 рязанцев.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Рязани и области выявили еще 132 зараженных коронавирусом – последние новости на 6 январяПоследние новости по коронавирусу в Рязани на 6 января (подробности).