4 и 5 января статистика летальных случаев COVID-19 пополнили еще пять человек.4 января жертвами коронавирусной инфекции записали трое мужчин в возрасте 48-ми и 64-х лет, а также 71-го года.5 января – мужчину 75-ти лет и 82-летнюю женщину.Все пятеро скончались в декабре. Результаты судебно-медицинских экспертиз подтвердили, что причиной смерти стала именно новая коронавирусная инфекция.Всего на 5 января COVID-19 унес жизни 173 рязанцев.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Рязани и области выявили еще 135 зараженных коронавирусом – последние новости на 5 январяПоследние новости по коронавирусу в Рязани на 5 января (подробности).