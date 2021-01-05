В Рязани вернули домой заблудившегося 82-летнего пенсионера, сообщает пресс-служба Росгвардии.Известно, что днем 4 января в дежурную часть полиции поступила информация, что возле одной из аптек в Солотче, находится пожилой человек. Мужчина не помнил, где проживает, и не знал, как вернуться домой.Чуть позже росгвардейцы установили, что пенсионер, 1938 года рождения, приехал в Солотчу из Заборья Рязанского района. Память у мужчины пропала, и как вернуться к родным он не знал.Но все закончилось благополучно, росгвардейцы отвезли мужчину домой и передали родственникам.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!