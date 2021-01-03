2 и 3 января в статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области были включены по три человека.2 января – две 55-летних женщины и 72-летний мужчина. Одна из умерших скончалась еще в ноябре, две другие жертвы умерли в декабре.3 января – трое мужчин. Двум их них было по 71-му году, третьему 83 года. Два летальных случая датированы ноябрем, один 71-летний мужчина умер в декабре.Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти людей стал именно коронавирус. По официальным данным, на 3 января COVID-19 унес жизни 168 рязанцев.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Рязани от коронавируса скончался 44-летний мужчинаСтало известно, о новых жертвах COVID-19 в регионе (подробности).