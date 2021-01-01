1 января, стало известно, что COVID-19 унес жизни еще троих рязанцев. В оперативной группе Правительства Рязанской области рассказали, кого включили в список жертв. Это 44-летний мужчина, 80-летняя и 81-летняя женщины. Первые двое скончались еще в ноябре, третья – в декабре. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной гибели людей стала именно коронавирусная инфекция.Всего в списке жертв COVID-19 в Рязанской области на данный момент значится 162 фамилии.ЧИТАТЬ ТАКЖЕСтало известно, кого записали последними жертвами коронавируса 2020 года в Рязанской областиОперативная группа рассказала, кто стал новыми жертвами коронавирусной инфекции (подробности).