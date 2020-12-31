В среду, 31 декабря, в статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области включили еще трех человек. Как сообщили в оперативной группе регионального правительства, это женщины 79-ти и 80-ти лет, а также 70-летний мужчина. Все они скончались в ноябре.Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной гибели стала именно коронавирусная инфекция.На данный момент, по официальным данным, жертвами COVID-19 в Рязанской области стали 159 человек.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВсе о коронавирусе в Рязанской области на 31 декабряОперативная группа представила свежую статистику (подробности).