Утром 1 января на улице Березовой обнаружили труп 54-летнего мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в Следственном комитете. По факту обнаружения трупа Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка.— Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося. Потом будет решено, возбуждать уголовное дело или нет, — заявили в ведомстве.По предварительным данным мужчина погиб, сведя счеты с жизнью.Напомним, следователи продолжают проверку по факту гибели мужчины в бассейне фитнесс-центра.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!