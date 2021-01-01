Днем 31 декабря в бассейне фитнесс-центра Fitness House погиб 52-летний мужчина. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.— В настоящее время по факту обнаружения трупа Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося. По результатам проверки следственные органы примут соответствующее процессуальное решение.Отметим, что по предварительным данным, мужчине стало плохо в тот момент, когда он находился под водой.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!