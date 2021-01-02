Все службы Рязани продолжают работу по уборке города в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба горадминистрации. Коммунальщики обрабатывают противогололедными средствами дороги и тротуары.«Из-за ухудшения видимости возможны затруднения движения транспорта. Пешеходам также следует быть осторожнее из-за налипания мокрого снега и гололеда», - говорится в сообщении.По данным мэрии, весь день 2 января в Рязани ожидаются снег и морось. Примерно такая же погода была в Рязани ровно 50 лет назад.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!