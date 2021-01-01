В субботу, 2 января, в Рязани и области ожидается облачная погода. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, в том числе мокрого, а также мороси.Местами гололед, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, порывами до десяти метров в секунду.Температура воздуха по области ночью -5…0°С, днем -3…+2ºС.Кстати, ровно 50 лет назад, 2 января 1971 года, в Рязани и области была облачная погода с осадками в виде снега.«Метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, с переходом на северо-восточный умеренный до сильного. Температура утром около ноля с дальнейшим понижением до 3... 8 градусов мороза», - сообщало тогда Рязанское гидрометбюро.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!