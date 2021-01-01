Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов опубликовал пожелания многим городам России, в том числе Рязани.— Вас наверняка утомили однообразные пафосные речи, что 2020 год был очень трудным, что дальше будет лучше, а мы все герои и молодцы… Я буду максимально краток, поэтому ловите сразу пожелания. Рязань, наградите, пожалуйста, Игоря Грекова настоящей народной любовью. А то он грустит и подсылает журналисток к Путину, — заявил Варламов.Напомним, 17 декабря на пресс-конференции Владимира Путина супруга начальника отдела проектной деятельности аппарата правительства Рязанской области Дениса Безукладова – Александра, попросила президента наградить звездой Героя России вице-губернатора Игоря Грекова. По ее словам, суть подвига высокопоставленного чиновника в том, что во время взрывов боеприпасов на военном складе в Скопинском районе он спас семь человек, и получил контузию.Позже Игорь Михайлович заявил, что не считает свой поступок геройским (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!