31 декабря региональное отделение партии «Единая Россия» провело еще одну новогоднюю акцию. Она направлена на поддержку медицинских работников отделений, где проводится стационарное лечение пациентов.Праздничное угощение – гусей, запеченных с яблоками, – медикам, которые дежурят в новогоднюю ночь, вручили депутаты – члены фракции «Единой России» всех уровней, партийные волонтеры, главы администраций муниципалитетов. В том числе – первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов, член президиума регионального политсовета «Единой России», глава Рязани, председатель городской Думы Юлия Рокотянская, руководитель фракции «Единой России» Елена Волкова, член Генсовета «Единой России», глава регионального парламента Аркадий Фомин.«Наши врачи весь год упорно и тяжело трудились. Они продолжают делать все возможное, чтобы спасать пациентов от коронавируса, заходят в «красную зону» и работают, невзирая на выходные и праздники. В самый семейный и теплый праздник они оставили дома своих близких, детей и друзей, чтобы быть рядом с пациентами. Угощение для них – это возможность поддержать и подарить приятные эмоции накануне Нового года», – отметил Дмитрий Хубезов после поздравления дежурной смены областной клинической больницы.Слова благодарности для коллектива ОКБ передал главный врач учреждения Андрей Карпунин.«Хотел бы поблагодарить сотрудников за самоотверженный труд, за ту работу, которую они выполняли денно и нощно. Люди работают в условиях повышенной инфекционной опасности. Это действительно подвиг», – считает он.Одна из них – заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Ирина Захарова, которая с первых дней пандемии работает в «красной зоне».«Хочется пожелать снижения нагрузки для всех нас, хочется, чтобы жизнь побыстрее вернулась в мирное русло. И надеюсь, что в новом году у нас будет много приятных поводов для новых свершений», – поделилась она.Врачам больницы им. Семашко и кожно-венерологического диспансера праздничное угощение передала Юлия Рокотянская.«По долгу службы вы будете встречать Новый год на рабочем месте: всю ночь дежурить, спасать чьи-то жизни, поддерживать и лечить пациентов. Хочется, чтобы каждый ощутил в эту новогоднюю ночь хоть немного заботы, почувствовал праздничную атмосферу. Вы должны знать, что вы не одни. Рязанцы вместе с вами! Спасибо вам, дорогие медицинские работники! Желаю всем легкого и спокойного дежурства. И пусть в наступающем году у вас будет как можно меньше работы!» – сказала член президиума регионального политсовета.Новогодняя акция прошла в Александро-Невском, Милославском, Ряжском, Михайловском, Пронском, Скопинском, Рыбновском, Клепиковском, Спасском, Шиловском, Кадомском, Сасовском, Сараевском, Чучковском, Шацком, Кораблинском и Старожиловском районах, в Скопине, Сасове, Касимове и в Рязани.Всего было передано 59 запеченных гусей, в том числе 33 – в учреждения здравоохранения областного центра.НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.