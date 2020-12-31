По состоянию на 18.00 31 декабря в больницах Рязанской области находятся 543 пациента с COVID-19. Напомним, что неделю назад их было более шестисот.Из 543 пациентов состояние 81 человека врачи оценивают как удовлетворительное. 382 пациента пребывают в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых больных 70 человек, из них 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.У остальных болезнь протекает в легкой форме, они находятся дома.ЧИТАТЬ ТАКЖЕСтало известно, кого записали последними жертвами коронавируса 2020 года в Рязанской областиОперативная группа рассказала, кто стал новыми жертвами коронавирусной инфекции (подробности).