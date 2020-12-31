Поликлиника №2, относящаяся к ОКБ имени Семашко, рассказала, как будет работать в новогодние праздники. Так 31 декабря, а также 1, 2, 3, 7, 9, 10 января медицинское учреждение будет работать с 09:00 до 15:00, а вызвать врача на дом можно будет с 09:00 до 13:00.4, 5, 6 и 8 января поликлиника будет работать с 08:00 до 18:00, а вызвать врача на дом можно будет с 08:00 до 16:00.Стоматологи будут оказывать неотложную помощь рязанцам 31 декабря, 4 и 8 января с 09:00 до 15:00.Хирург принимает пациентов 4 и 8 января с 09:00 до 15:00.Ранее «Комсомолка» сообщала о графике работы всех поликлиник Рязанской области (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!