Во всех поликлиниках Рязанской области определили график работы во время новогодних и рождественских праздников. Согласно приказу регионального минздрава, 2, 3, 9 и 10 января 2021 года в поликлиниках будут работать дежурные врачи в режиме выходных и праздничных дней. В эти дни людям окажут экстренную медицинскую помощь.А 4, 5, 6 и 8 января можно будет уже обратиться на прием к врачам-терапевтам и врачам-специалистам. Рязанцы, в случае необходимости, получат как плановую, так и неотложную медицинскую помощь. Работать будет и лабораторная служба.«Доставка лекарств для пациентов, больных коронавирусом, лечащихся в амбулаторных условиях, будет бесперебойной», - утверждают чиновники.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!