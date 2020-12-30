Уполномоченный по защите прав ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова на своей странице в Facebook рассказала о состоянии 8-летней девочки, выжившей при пожаре в поселке Никуличи.«Сейчас она находится в ГБУ РО «ОДКБ им.Н.В.Дмитриевой», где ей оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь. Пообщалась с врачами, жизнь ребенка вне опасности», - написала Анжелика Евдокимова.В заключении поста детский омбудсмен еще раз обратилась ко всем с просьбой обратить внимание, что от «взрослых зависит жизнь и здоровье наших детей». Поэтому необходимо принять все возможные меры, чтобы не допустить трагедии.Напомним, что рано утром 29 декабря на улице Рязанской произошел пожар в частном двухэтажное доме. В результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей в возрасте 1 год и 10 лет. Все они были членами одной семьи.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!