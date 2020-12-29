Рано утром 29 декабря в Рязани на улице Рязанской (поселок Никуличи – Ред.) произошел страшный пожар. Первое сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную службу ГУ МЧС России по Рязанской области в 04:47.По прибытии пожарных на место, выяснилось, что горит двухэтажный частный дом. На момент пожара в доме находились пять человек.В результате происшествия четыре человека погибли, в том числе двое детей в возрасте 1 год и 10 лет. Все они были членами одной семьи. Спастись удалось восьмилетней девочке, ее тут же госпитализировали.На место трагедии выехала прокуратура, чтобы «координировать действия правоохранительных органов по установлению причин пожара».К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!