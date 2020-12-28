В январе 2021 года стоимость проезда в общественном транспорте Рязани – муниципальном и коммерческом – повышаться не будет. Об этом сообщает городская администрация.По информации властей, коммерческий перевозчик обязан за месяц до предполагаемого изменения стоимости проезда уведомить администрацию города, но пока таких писем мэрия не получала. Следовательно, стоимость проезда – 23 рубля - в автобусах, троллейбусах и маршрутках в январе 2021 года не изменится.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2021 году в Рязани сохранят льготы на проезд для отдельных категорий граждан. На льготный проезд в городской бюджет уже заложили более 375 млн рублей (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!