В Рязани сохранят льготы на проезд в общественном транспорте в 2021 году

Городские власти решили, что в 2021 году в Рязани сохранят льготы на проезд для отдельных категорий граждан. Об этом сообщили в Рязанской городской Думе.

По словам исполняющего обязанности начальника финансово-казначейского управления администрации Рязани Андрея Решеткина, на льготный проезд в городской бюджет уже заложили более 375 млн рублей.

Важный момент, все льготы, действовавшие в 2020 году, полностью переносятся на следующий.

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