Закрытие движения на Большом каменном мосту через реку Лыбедь на улице Ленина продлили до 31 марта 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Рязани.По мнению чиновников, если закрытие продлить по временным рамкам, то это поможет сократить срок реконструкции объекта и избежать «долгосрочных перекрытий движения при проведении дальнейших работ».Напомним, движение автомобильного транспорта по мосту полностью закрыли 15 октября, а открыть его власти хотели уже к 25 декабря. Вся же реконструкция инженерного сооружения должна занять 10 месяцев (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!