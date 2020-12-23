Вечером во вторник, 22 декабря, примерно в 20.40 на 174-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Рыбновского района произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 35-летний житель райцентра Рыбное, управляя автомобилем Renault Duster и двигаясь со стороны Рязани, врезался во внедорожник Mitsubishi Outlander. Вторым автомобилем управлял 43-летний житель Рязанской области.В результате аварии автомобили получили серьезные повреждения. Водителей госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.Участок федеральной трассы от Рязани до границы региона является одним из наиболее аварийных мест в области.ЧИТАТЬ ТАКЖЕНа рязанской трассе «Лада» на скорости влетела в тягач – три человека пострадалиПолиция выясняет обстоятельства аварии в Скопинском районе (подробности).