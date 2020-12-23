Вечером 22 декабря в Скопинском районе 58-летний тамбовчанин за рулем автомобиля «Лада Ларгус» влетел на скорости в седельный тягач Scania, сообщает пресс-служба рязанского УМВД.В результате ДТП водитель отечественной легковушки, а также двое пассажиров, с травмами доставлены в больницу.Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрированы четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых семь человек получили травмы.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!