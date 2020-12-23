В Рязани внесли изменения в маршрут муниципального автобуса №10 («поселок Мехзавода – поселок Борки»). Соответствующее постановление опубликовали 23 декабря.Согласно документу, после остановки «гостиница Первомайская» транспорт будет ехать в прямом направлении через остановки «Медуниверситет» и «Дом художника».Двигаться автобус после Первомайского проспекта будет по улицам: Павлова, Кудрявцева, Маяковского и возвращаться на Первомайский проспект.Таким образом, протяженность маршрута вместо 12,2 км увеличится до 14 км.Напомним, ранее мы сообщали, что с 23 декабря изменилась и схема движения маршрутки №30 (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!