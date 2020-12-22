Из-за коронавируса в схему движения маршрутки №30 внесли изменения.

С 23 декабря в Рязани внесут изменения в работу маршрутки №30, которая курсирует от БСМП до улицы Березовой, сообщает горадминистрация. Теперь от конечной остановки на улице Березовой автобусы будут следовать через остановки «Школа (улица Черновицкая)», БСМП, «Технологический колледж» в прямом и обратном направлениях, а далее уже по маршруту.

Эти изменения будут действовать, пока в Рязанской области не отменят режим повышенной готовности из-за коронавируса. К такому решению пришел перевозчик и направил в управление транспорта соответствующее уведомление.

Чиновники, в свою очередь, заверили, что будут мониторить работу автобусов и анализировать пассажиропоток.

Кстати, пару дней назад «Комсомолка» пыталась выяснить, почему по вечерам с улиц Рязани исчезают многие маршрутки (читать подробнее).

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