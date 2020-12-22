Житель шиловского села воткнул нож в своего 19-летнего приятеля

В Шиловском районе Рязанской области вынесли обвинительный приговор местному жителю 1998 года рождения. Молодой человек признан виновным в покушении на убийство.

В мае этого года он вместе со своим 19-летним товарищем распивали спиртное в доме в селе Сасыкино. Произошла ссора. Во время конфликта гость воткнул в грудь 19-летнего хозяина нож. Потерпевший упал и потерял сознание. В полной уверенности, что парень скончался, злоумышленник покинул место преступления. Однако благодаря помощи медиков жизнь 19-летнего парня удалось спасти.

Расследованием уголовного дела занимался Шиловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области. Подсудимый первоначально отрицал свою вину, но потом под тяжестью улик сознался.

Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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Полиция проводит проверку (подробности).