В ГИБДД сообщили, кто спровоцировал смертельное ДТП в райцентре Сасово

Фото с места ДТП.

Во вторник, 8 декабря, примерно в 16.20 в райцентре Сасово на улице Революции у дома №92 произошло смертельное ДТП. Пресс-служба УГИБДД по Рязанской области сообщает, что, по предварительной информации, 22-летний местный житель, управляя автомобилем «Газель», поворачивал налево и не убедился в безопасности своего маневра. Произошло столкновения с автомобилем Renault Sandero, который двигался во встречном направлении. Легковой иномаркой управлял 30-летний житель Сасово.

В результате ДТП 44-летняя пассажирка Renault Sandero получила тяжелейшие травмы, от которых скончалась при транспортировке в больницу. Водитель и 39-летний пассажир легкового автомобиля также получили травмы – им оказана необходимая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

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