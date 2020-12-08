Серьезное ДТП в райцентре Сасово: один человек погиб, двое пострадали

Фото с места ДТП. Фото: "Сасовская неделя".

Во вторник, 8 декабря, примерно в 18.00 в райцентре Сасово на улице Революции в районе дома №92 произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Renault Sandero и грузовая «Газель».

В результате аварии пассажирка легкового автомобиля получила тяжелейшие травмы и скончалась при транспортировке в больницу. Водитель Renault Sandero и еще один пассажир также получили травмы – им оказана необходимая медицинская помощь.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства трагической аварии.