В Рязани скончалась член Фонда мира Лидия Сарычева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани скончалась член правления регионального отделения Фонд мира Сарычева Лидия Васильевна. Активисты миротворческого движения, а также Рязанский областной союз организаций профсоюзов скорбят по поводу кончины Лидии Васильевны и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

«Вечная ей память и вечный покой», - говорится в некрологе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 5 декабря в рязанской больнице скоропостижно скончалась бывший директор Михайловского краеведческого музея Светлана Владимировна Феофанова. Простились со Светланой Владимировной 7 декабря, а похоронили на Черной горе под Михайловом (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!