Светлана Феофанова (1971-2020). Фото: Ирина КОПЫТИНА.

Утром 5 декабря в рязанской больнице скоропостижно скончалась бывший директор Михайловского краеведческого музея Светлана Владимировна Феофанова. Простились со Светланой Владимировной 7 декабря (понедельник), ее похоронили на Черной горе под Михайловом.

Редакция «Комсомольской правды» познакомилась со Светланой Владимировной в декабре 2009 года, когда мы готовили один из первых своих материалов в рубрику «Неизвестная война». Вспомним лишь один эпизод одиннадцатилетней давности, ярко рисующей личность Светланы Феофановой.

Осенью 2008 года к ней в музей обратился молодой человек с предложением купить у него некий предмет старины. За ржавую и очень тяжелую железяку земляк запросил 300 рублей. Уговоры сбавить цену на него никак не подействовали.

- Честно говоря, немного жалко было расставаться с деньгами, ведь покупала на свои личные (финансирование из муниципального бюджета не предусматривает статью расходов на пополнение коллекции), - рассказывала Светлана Владимировна, - но знакомые оружейники-любители твердили «надо брать, вещь ценная».

Как выяснилось позже, железяка представляла собой не что иное, как советское авиационное орудие. Пулемет выкорчевали из земли трактором при обработке поля. Сейчас экспонат занимает центральное место в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне.

Вообще ей привычно было жертвовать собой ради общего дела. Так произошло и теперь… Когда ее госпитализировали в Рязань, легкие практические уже не работали.

В мае следующего года ей исполнилось бы пятьдесят.

P.S. Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Светланы Владимировны.

СПРАВКА «КП»

Светлана Владимировна Феофанова родилась 5 мая 1971 года в городе Спасск-Рязанский Рязанской области. С 1975 года проживала в Михайлове. Окончила 10 классов, Спасское педагогическое училище и Рязанский государственный педагогический институт.

Трудовую деятельность начала в 1990 году учителем начальных классов в Михайловской средней школе №3. С 1994 года работала в Щетининской основной общеобразовательной школе. Также работала в Маковской общеобразовательной школе. С 1999 года директор Детского дома творчества. В 2006 году возглавила Михайловский краеведческий музей. В должности директора проработала 10 лет! До 2019 года продолжала работать в краеведческом музее. С 2019 года трудилась заведующей Щетининской библиотекой.

С ранних лет любила рисовать, увлекалась вязанием, шила сувениры и куклы, фотографировала.

Замужем, воспитала сына и дочь.

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