Скончался помощник бывшего губернатора Рязанской области Анатолий Игумнов. Фото: Чебоксарское городское собрание депутатов.

6 декабря на 75-м году жизни скончался помощник бывшего губернатора Рязанской области Георгия Шпака – Анатолий Александрович Игумнов. Об этом сообщают чебоксарские СМИ.

Напомним, Анатолий Игумнов с 1995 по 2002 год был мэром города Чебоксары Чувашской республики.

В 2004 году Игумнов отправился в Рязань, где участвовал в избирательной кампании кандидата на должность губернатора Рязанской области Георгия Шпака. После победы Шпака Анатолий Игумнов стал его помощником, курировал развитие Рязани.

Кроме того, Игумнов был депутатом Рязанского городского совета, а в 2005 году пытался стать мэром Рязани, но депутаты его кандидатуру не поддержали.

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