7 декабря Рязанская область обновила суточный рекорд по заболеваемости COVID-19

7 декабря (понедельник) в Рязанской области выявлено еще 126 случаев заболевания COVID-19. Это наибольший показатель суточного прироста с начала пандемии. Об этом сообщает оперативная группа Правительства Рязанской области. Таким образом, всего заболевание на данный момент подтвердилось у 14 912 человек.

Поправились за сутки 127 человек. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 13 312 рязанцев.

Новых смертельных случаев, к счастью, за сутки не зафиксировано. В печальном списке по-прежнему 98 фамилий.

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